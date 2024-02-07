يتواصل العمل بسرعة في المياه قبالة سواحل جنوة الإيطالية بشأن بناء حاجز الأمواج الجديد، حيث بدأت مجموعة وي بيلد الإيطالية مؤخرًا مرحلة وضع ما يزيد عن مليون طن من الحصى في قاع البحر قبالة ساحل عاصمة ليجوريا، لتصل إلى 40% من أنشطة الرص.

والكمية هذه أسفرت عن إنشاء أكثر من 1320 عمودًا من الحصى المغمور منذ مايو 2023، مع حماية النظام البيئي البحري.

كما تتواصل أنشطة استصلاح تحت الماء مع اكتمال نحو 70% وتركزت في هذه المرحلة على المنطقة السادسة والأخيرة التي سيتم استعادتها، بهدف إنهاء العمليات بحلول الصيف، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وبهدف الوصول إلى رقم المليون، تمت زيادة توريد المواد من المحاجر في ليجوريا وبيومبينو وقرطاجنة في إسبانيا مع إضافة ناقلة البضائع Sider Olympia القادرة على نقل 40 ألف طن من الحصى عن طريق البحر.

فيما خطط الكونسورتيوم لاستخدام بارجة كبيرة مجهزة بأربع رافعات بارتفاع 40 مترًا ومجهزة بمسابير اهتزازية على شكل إبرة 22 ويبلغ طولها متراً، وبعد تجهيزها سيتم إضافتها إلى القارب العائم المستخدم حالياً برافعتين ومسبارين.

وتتمثل المرحلة المهمة التالية للمشروع في بدء التصنيع المسبق للقيسونات العملاقة التي ستشكل قلب حاجز الأمواج الجديد، المقرر إجراؤه في أبريل.

وهذه الكتل الخلوية الضخمة من الخرسانة المسلحة سيتم وضعها على عمق أقصى يبلغ 50 مترا، واحدة بجانب الأخرى، حتى يتم الانتهاء من السد الذي يتوقع المشروع بطول 6.2 كيلومتر. وتتضمن المرحلة (أ) من هذا المشروع بناء 97 قيسونًا، أكبرها سيصل ارتفاعه إلى مبنى مكون من عشرة طوابق، بنحو 33 مترًا وعرضه 35 مترًا وطوله 67 مترًا.