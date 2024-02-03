قام وفد من “ملتقى ريميني” الإيطالي بزيارة مصر، حيث زار الأماكن المسيحية في القاهرة.

وزار الوفد المكون من الرئيس بيرنهارد شولتز والمخرج إيمانويل فورلاني ورئيسة المعارض أليساندرا فيتيز، حيث استقبلهم، وائل فاروق، عضو فريق التحرير الثقافي للاجتماع.

وتم تخصيص صباح يوم الاثنين لزيارة الأماكن التي أقامت فيها عائلة الناصرة المقدسة، بحسب تقليد عمره ألف عام، لعدة أشهر.

وزار الوفد كنيسة ودير على نهر النيل، مخصصين للسيدة مريم العذراء، وهو أول دير تم بناؤه في القرن الرابع لإحياء ذكرى حضور العائلة المقدسة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس.

وداخل الكنيسة، تذكر فسيفساء أن اللاجئين الثلاثة الفارين من الملك هيرودس صعدوا إلى السفينة وواصلوا هروبهم من المغارة التي تطل على ضفاف النهر مباشرة. أما المذبح الموجود في القبو، فهو مغطى ببطاقات صلاة من المؤمنين الذين يصلون للحج.

وفي العاصمة المصرية توجد منطقة قبطية تعرف باسم قاهرة الكنائس السبع، بالقرب من مسجد عمرو، وهو أول مسجد بناه العرب، وكنيس بن عزرا، حيث يقول التراث إنه تم العثور على موسى الصغير.