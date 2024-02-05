رست السفينة البحرية الإيطالية فولكانو، التي أبحرت في الأيام الأخيرة من ميناء العريش في مصر، على رصيف فورنيللي في ميناء لا سبيتسيا بإيطاليا، وعلى متنها 60 فلسطينيًا من بينهم 18 طفلاً بحاجة للعلاج من الأطباء المتخصصين.

ورحب بهذه المجموعة وهي الثانية من الأطفال الفلسطينيين، نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية أنطونيو تاياني.

ويرافق تاياني القائد العام البحري الأميرال أوريليو دي كاروليس، ممثلا لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى حاكمة لا سبيتسيا ماريا لويزا إنفيرسيني.

ويأتي وصول سفينة “فولكانو” في إطار عملية أوسع لمساعدة وعلاج الجرحى الفلسطينيين القاصرين مع مرافقيهم في مستشفيات بامبينو جيسو في روما، وجاسليني في جنوة، وماير في فلورنسا، وريزولي في بولونيا.

وأكد تاياني، في حديثه على متن سفينة فولكانو في لا سبيتسيا، على الأمل في أن يؤدي وقف إطلاق النار “إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين”، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وأضاف تاياني أنه إذا لم تكن هناك قوات بحرية “لم نتمكن من حماية سفننا التجارية” في البحر الأحمر وقناة السويس.

من جهتها، قالت روزاريو فالاسترو، رئيس الصليب الأحمر الإيطالي، في مذكرة بعد وصول السفينة فولكانو إلى ميناء لا سبيتسيا، إن الدعم الإنساني الذي يقدمه الصليب الأحمر الإيطالي للأطفال الفلسطينيين الذين وصلوا على متن سفينة فولكانو “هو علامة على أن الإنسانية بالنسبة لنا يجب أن تنتصر على العواقب المأساوية للصراع الذي يؤثر على الأشخاص العزل، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس”.

فيما قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، في مذكرة، إنه في الأيام القليلة المقبلة، ومن خلال رحلة جوية خاصة لسلاح الجو، سيتم نقل أطفال فلسطينيين آخرين من مصر إلى إيطاليا، معبراً عن الاستعداد لبناء مستشفى ميداني للجيش لمساعدة السكان المدنيين.