رحب وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، اليوم، بالأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم الذين وصلوا إلى لا سبيتسيا على متن السفينة البحرية فولكانو.

وقال كروسيتو، في بيان بشأن عودة السفينة فولكانو والطاقم الطبي المشترك إلى ميناء لا سبيتسيا: نرحب في إيطاليا بالأطفال الفلسطينيين الثمانية عشر وعائلاتهم الذين وصلوا اليوم إلى لا سبيتسيا على متن السفينة البحرية فولكانو.

وأضاف كروسيتو: أريد اغتنام هذه الفرصة لأحيي وأشكر، نيابة عن وزارة الدفاع، الطاقم الطبي القطري الذي وصل إلى إيطاليا اليوم مع السفينة فولكانو، حيث تعاونوا معنا في الأشهر الأخيرة وقدموا الدعم الكبير على متن السفينة، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وقال وزير الدفاع الإيطالي إنه في الأيام المقبلة، ومن خلال رحلة جوية خاصة لسلاح الجو، سيتم نقل أطفال فلسطينيين آخرين من مصر.

وعبر كروسيتو عن الاستعداد لبناء مستشفى ميداني للجيش لمساعدة السكان المدنيين الذين ليسوا بالتأكيد مسؤولين عن الحرب.

ومنذ ديسمبر الماضي، ترسو السفينة “فولكانو” قبالة مصر لتقديم الدعم الطبي للجرحى الفلسطينيين الذين تمكنوا من الوصول إلى ميناء العريش. .

وسيتم نقل المرضى إلى مستشفيات ريزولي في بولونيا، وماير في فلورنسا، وجاسليني في جنوة، وبامبينو جيسو في روما.

جدير بالذكر أن الدفعة الأولى من الأطفال الفلسطينيين وصلت مع مرافقيهم إلى إيطاليا على متن رحلة عسكرية في 29 يناير.