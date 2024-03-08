ميلوني: يوم المرأة فرصة للتأمل في الأهداف الواجب تحقيقها

Kiev - Ukraine, Kiev - February 24, 2024 Volodymyr Zelenskyy and Giorgia Meloni isigned the Security Cooperation Agreement between Ukraine and Italy (Kiev - 2024-02-24, POU/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم، إن يوم المرأة ليس مجرد يوم احتفال، بل هو فرصة للتأمل في الإنجازات التي تحققت والأهداف التي لا يزال يتعين تحقيقها.

وأضافت ميلوني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وبفضل دعم السياسات الملموسة التي نفذتها حكومتنا، قمنا بتعزيز تشغيل النساء، والنتائج التي تحققت و أقرتها بيانات المعهد الوطني للإحصاء تجعلنا فخورين بشكل خاص، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابعت: لا يمكننا أن نتوقف هنا. نحن ندرك أنه لا تزال هناك تحديات يجب مواجهتها وسنواصل العمل بتصميم لضمان حصول المرأة على مستقبل أفضل يمكنها فيه تحقيق إمكاناتها بالكامل، دون الاضطرار إلى الاختيار بين الحياة والعمل.

وتوجهت ميلوني بالشكر إلى جميع النساء على الطريقة التي يظهرن بها، كل يوم، التزامهن وتصميمهن وقدرتهن اللامتناهية على إحداث تغيير في المجتمع.

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