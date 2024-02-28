أصدرت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني ونائب رئيس الوزراء ووزير البنى التحتيه ماتيو سالفيني بياناً مشتركاً حول نتائج الانتخابات التي جرت في سردينيا.

وقال البيان إن البيانات المتاحة عن التصويت في سردينيا تشير إلى أقل من 3 آلاف صوت لمرشحة يسار الوسط أليساندرا تودي على مرشح يمين الوسط باولو تروتسو.

وأضاف البيان أن النتيجة الممتازة التي حققتها قوائم ائتلاف يمين الوسط، والتي وصلت إلى ما يقرب من 50٪ من الأصوات، لم تترجم أيضًا إلى فوز المرشح الرئاسي، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وتابع البيان أنه لن ينشأ عن هذه الانتخابات أي تراجع في الإجماع لصالح يمين الوسط في سردينيا. لكنها تظل هزيمة سنفكر فيها معًا لتقييم الأخطاء المحتملة و سنواصل العمل والتعلم من هزائمنا وانتصاراتنا.