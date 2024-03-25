قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، إن صناديق التنمية والتماسك هي بامتياز الصناديق التي تعمل على سد الفجوة بين المناطق، بين الشمال والجنوب وأيضا بين ساحل البحر الأدرياتيكي والساحل التيراني أو بين المناطق والمدن الداخلية.

وأضافت ميلوني، خلال توقيع اتفاقية التنمية والتماسك مع منطقة موليزي، أنه تم إنفاق 47 مليارًا من أصل 126 مليارًا متاحة لسد الفجوات بين المناطق.

وذكرت أنه في دولة مثل إيطاليا التي لديها فجوات كثيرة وموارد قليلة، لا يمكننا سوى توفير الموارد الأساسية لرؤساء البلديات لمحاربة المشاكل التي يعاني منها مواطنوهم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشارت ميلوني إلى صدور مرسوم الجنوب الذي بموجبه يتم إعادة تنظيم صندوق التنمية والتماسك و إنشاء هذه الاتفاقيات التي تنص على الابتكارات مقارنة بالماضي.