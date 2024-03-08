ميلوني: دوسيراجيو أمر خطير للغاية ويجب التوصل للمحرضين

ROMA - Camera dei Deputati Comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio Europeo nella foto Giorgia Meloni (ROMA - 2023-06-28, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إنه في مكان ما، يقوم شخص ما بوضع أساليب تستخدم عادة في الأنظمة غير القانونية، لمحاولة تشويه الذين لا يحبونهم، في معرض حديثها عن قضية الملفات السرية “دوسييراجو”.

وأضافت ميلوني في تصريحات إذاعية: أعتقد أن هذا أمر خطير للغاية، وأعتقد أنه أوسع بكثير مما نراه، لأن هناك سياسيين ولكن أيضًا العديد من الأشخاص العاديين ونحن بحاجة إلى أن نفهم لأية مصالح جعلتهم موضوعًا للملفات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وعبرت ميلوني عن الشكر إلى المدعي العام ميليلو والمدعي العام كانتوني على العمل الذي يقومان به، لأننا بحاجة أيضًا إلى فهم من هم المحرضون، لأن هذه الأساليب غير متوقعة في دولة القانون.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE