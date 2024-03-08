قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إنه في مكان ما، يقوم شخص ما بوضع أساليب تستخدم عادة في الأنظمة غير القانونية، لمحاولة تشويه الذين لا يحبونهم، في معرض حديثها عن قضية الملفات السرية “دوسييراجو”.

وأضافت ميلوني في تصريحات إذاعية: أعتقد أن هذا أمر خطير للغاية، وأعتقد أنه أوسع بكثير مما نراه، لأن هناك سياسيين ولكن أيضًا العديد من الأشخاص العاديين ونحن بحاجة إلى أن نفهم لأية مصالح جعلتهم موضوعًا للملفات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وعبرت ميلوني عن الشكر إلى المدعي العام ميليلو والمدعي العام كانتوني على العمل الذي يقومان به، لأننا بحاجة أيضًا إلى فهم من هم المحرضون، لأن هذه الأساليب غير متوقعة في دولة القانون.