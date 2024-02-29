اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أنه من الخطير جدًا إلغاء الدعم المؤسسي عن الذين يخاطرون بسلامتهم كل يوم لضمان سلامة الإيطاليين.

وقالت ميلوني، في مقابلة مع مدير برنامج تي جي 2 أنطونيو بريزيوسي، إن الدروس المستفادة من الحكومة الاستبدادية من الذين أطلقوا خراطيم المياه على العمال العزل الجالسين على الأرض أو الذين طاردوا الإيطاليين وحدهم على الشاطئ بطائرات بدون طيار خيار غير موجود أيضاً.

وتابعت: كان هناك 50 شخصًا يعملون لحسابهم الخاص من المراكز الاجتماعية الذين هاجموا سيارة للشرطة في تورينو لتحرير مهاجر كان لا بد من إعادته إلى وطنه. وتسائلت ميلوني: كم من الذين هاجموا الشرطة في الأيام الأخيرة بطريقة عشوائية يريدون ذلك للتعبير عن التضامن مع هؤلاء العملاء الذين يقومون بعملهم؟، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.