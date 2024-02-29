ميلوني: إلغاء الدعم المؤسسي من وكالات إنفاذ القانون أمر خطير

Roma - Villa Pamphili, vertice intergovernativo Italia Romania nella foto Giorgia Meloni (Roma - 2024-02-15, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أنه من الخطير جدًا إلغاء الدعم المؤسسي عن الذين يخاطرون بسلامتهم كل يوم لضمان سلامة الإيطاليين.

وقالت ميلوني، في مقابلة مع مدير برنامج تي جي 2 أنطونيو بريزيوسي، إن الدروس المستفادة من الحكومة الاستبدادية من الذين أطلقوا خراطيم المياه على العمال العزل الجالسين على الأرض أو الذين طاردوا الإيطاليين وحدهم على الشاطئ بطائرات بدون طيار خيار غير موجود أيضاً.

وتابعت: كان هناك 50 شخصًا يعملون لحسابهم الخاص من المراكز الاجتماعية الذين هاجموا سيارة للشرطة في تورينو لتحرير مهاجر كان لا بد من إعادته إلى وطنه.  وتسائلت ميلوني: كم من الذين هاجموا الشرطة في الأيام الأخيرة بطريقة عشوائية يريدون ذلك للتعبير عن التضامن مع هؤلاء العملاء الذين يقومون بعملهم؟، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

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