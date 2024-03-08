قامت مديرية تحقيقات مكافحة المافيا في كاتانيا بتنفيذ أمر مصادرة الأصول الصادر عن محكمة كاتانيا، ضد رجل أعمال يعمل في قطاع تجارة البلاستيك وفي جمع النفايات غير الخطرة في مقاطعة راجوزا.

وفي أكتوبر 2019، تم القبض عليه بناءً على أوامر من مكتب المدعي العام في كاتانيا، لأنه تمكن من احتكار جمع البلاستيك المهمل من الدفيئات الزراعية في مقاطعة راجوزا، مما يتطلب من مزارعي الدفيئات تسليمه حصريًا إلى شركة واحدة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

و أظهرت أنشطة التحقيق المختلفة أن هذه المجموعة الإجرامية، من بين العديد من الأعمال غير المشروعة، تنجذب إلى القطاع المزدهر لإعادة تدوير المواد البلاستيكية المستخدمة في الزراعة، مما يلوث النسيج الاقتصادي بمواقف احتكارية مطلقة.

وتعمل السلطات على مصادرة 3 شركات تعمل في تجارة المواد البلاستيكية وفي جمع النفايات غير الخطرة، و5 وحدات عقارية ومركبتين، وإدارتها من قبل المحكمة، من خلال مدير قضائي معين خصيصا. وتقدر قيمة الأصول الخاضعة للمصادرة بحوالي 3 ملايين يورو.