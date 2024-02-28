كشف تقرير نشره المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) أن مالطا جاءت في نهاية الترتيب الأوروبي فيما يتعلق بزيادة حصتها من الطاقة المتجددة.

وبحسب البيانات، لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ عام 2020، حيث تم توليد 9.5٪ من طاقة مالطا من مصادر متجددة.

وفي عام 2022، كان 10.1% فقط يأتي من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ما يعني أن الحصة لم تزداد إلا بما يزيد قليلاً عن نصف نقطة مئوية خلال ثلاث سنوات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويعد هذا أدنى معدل في أوروبا، بعد المجر وجمهورية التشيك ولوكسمبورغ التي تبلغ جميعها 15%، كما أنها أقل بكثير من المتوسط ​​الأوروبي البالغ 41%.

وتتكون الغالبية العظمى من الطاقة المتجددة المولدة في مالطا، حوالي 97.5٪، من الطاقة الشمسية المولدة عبر الألواح الكهروضوئية.