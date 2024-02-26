أدان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، الهجمات الجبانة ضد المجتمع الكاثوليكي في قرية إيساكاني في بوركينا فاسو.

وقال ماتاريلا: مرة أخرى، ضربت أعمال العنف الإرهابية الوحشية المؤمنين العزل الذين تجمعوا سلميا في مكان للعبادة، مما أثر بشكل عميق على حياة تلك المجتمعات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأعرب عن تعازي إيطاليا لأسر الضحايا و إدانتها الشديدة لأي مظهر من مظاهر التعصب الديني والإرهاب.