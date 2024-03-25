قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، إن اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا المافيا والالتزام بها هو ذكرى مهمة للمجتمع الوطني.

وأكد ماتاريلا أن هذا اليوم يؤكد الالتزام بتحرير السكان والأقاليم من المافيا، والانتصار على اللامبالاة والاستسلام الذي يفيد دائمًا الجماعات الإجرامية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف الرئيس الإيطالي: حين ندافع عن كرامة كوننا مواطنين أحرار، وعندما نتمرد على العنف والظلم، وعندما لا نغض الطرف في مواجهة الانتهاكات، فإننا نساهم في مكافحة المافيا.

واعتبر ماتاريلا أن قراءة أسماء ضحايا المافيا الأبرياء هو عمل يجمعنا مع الذين دفعوا حياتهم ثمنا لوحشية المافيا، وعلامة على القرب من عائلاتهم، وفي الوقت نفسه، تعبير جماعي قوي عن تلك الرغبة.