أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، اليوم، أن نتيجة الهجوم المضاد الأوكراني ورد الفعل الروسي العنيف لا يمكن أن يصرفنا عن خيار يتوافق مع الالتزامات التي تم التعهد بها على المستوى الدولي، ومنها تمديد المساعدات العسكرية لعام 2024.

وقال كروسيتو، ردا على سؤال خلال جلسة احاطة أمام البرلمان: أمامنا طريق طويل، ولكن اتخاذ خطوة إلى الوراء الآن سيكون خطأ استراتيجيا وسياسيا وخيانة للتطلعات المشروعة لاستقلال الشعب الأوكراني، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف كروسيتو: ندعم تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية وقدراتها على الصمود على المدى القصير وبناء قدرة الردع على المدى الطويل، عبر تطوير قدرتها على إنتاج أنظمة الدفاع الوطنية والذخائر.