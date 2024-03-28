قدم رئيس منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا والمستشار الإقليمي للرعاية جويدو بيرتولاسو اليوم جائزة للشاب فرانشيسكا تاديو وسيمون أوليفا، وهما ممرضان، أبطال التدخل الفوري في ميلانو، حيث انقذتا شاب يبلغ من العمر ثلاثين عامًا على رصيف انتظار القطار في محطة مترو الخط الثاني.

وفرانشيسكا من كالابريا، أصلها من أورسومارسو في مقاطعة كوزنسا، وسيمون أنطونيو، من كامبانيا، من كاستيلاماري دي ستابيا (نابولي).

وأكد فونتانا أن الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية يفعلون ذلك بالتأكيد من أجل العمل، ولكن قبل كل شيء بدافع الشغف، لأنهم يؤمنون بالالتزام الذي يهدف إلى مساعدة الآخرين، مشيداً بالاحترافية العالية و سرعتهم وحسن توقيتهم ما أدى لإنقاذ حياة شخص، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، أكد عضو المجلس بيرتولاسو أنهما مثال عملي على الكرم والقلب الكبيرة، ما يجعل لومبارديا فخورة بشكل متزايد بالرعاية الصحية التي تقدمها كل يوم.