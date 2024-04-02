وافقت لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ الإيطالي على تعديل الحكومة للإصلاح الدستوري بشأن الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء.

ويعيد التعديل كتابة المادة 92 من الدستور، مقارنة بالصيغة الأصلية الصادرة عن مجلس الوزراء، ويلغي علاوة الأغلبية البالغة 55%، ويحدد حد ولايتين لرئيس الوزراء، وسلطة إقالة الوزراء، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقالت وزيرة الإصلاحات إليزابيتا كاسيلاتي إنه كانت هناك رغبة في تلبية احتياجات المعارضة. وآمل أن يكون هناك وعي من جانب المعارضين للحوار مع مناقشة قانون مهم مثل القانون الدستوري.