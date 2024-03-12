تبنى البرلمان الأوروبي بشكل نهائي، اليوم، القواعد الجديدة للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البناء.

ويتمثل الهدف من مراجعة توجيهات أداء الطاقة للمباني في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة في قطاع المباني تدريجيًا بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومن بين الأهداف أيضًا تجديد المزيد من المباني سيئة الأداء ونشر المعلومات حول أداء الطاقة بشكل أفضل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ووافق البرلمان على التوجيه بشكل نهائي بأغلبية 370 صوتًا مقابل 199 صوتًا وامتناع 46 عن التصويت.

وينص التشريع على ضرورة أن تكون جميع المباني الجديدة خالية من الانبعاثات اعتبارا من عام 2030، كما ينبغي أن تكون المباني الجديدة التي تشغلها أو تملكها السلطات العامة خالية من الانبعاثات اعتبارًا من عام 2028.

أما المباني السكنية، فعلى الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لضمان خفض متوسط ​​الطاقة الأولية المستخدمة بنسبة 16% على الأقل بحلول عام 2030، وبنسبة 20% إلى 22% على الأقل بحلول عام 2035.