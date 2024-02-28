واصل رجال الإطفاء، اليوم، عمليات الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية التي تؤثر على منطقة فينيتو الإيطالية، حيث نفذوا أكثر من 60 عملية.

وجرى مراقبة مستوى نهر ريتروني في فيتشنزا، وخلال الليل تمت إزالة شجرة كانت تسد مجرى نهر باكيليوني، مع وصول منسوبه ​​حوالي 5 أمتار أثناء الليل.

وقال رئيس بلدية فيتشنزا جياكومو بوساماي إن “الوضع حرج”، مشيراً إلى إغلاق الطريق الدائري الشرقي والعديد من الطرق الأخرى، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ولا يزال الوضع صعبا بالنسبة لحركة السكك الحديدية في فيتشنزا وبشكل عام في جميع أنحاء فينيتو، بسبب إغلاق القسم بين فيتشنزا وبادوا، على خط ميلانو-البندقية، والذي استمر منذ ظهر أمس.