قال رئيس المجلس الوطني لحزب فورتسا إيطاليا وحاكم صقلية ريناتو سكيفاني، اليوم، إن يوم التذكر والالتزام تخليدا لذكرى ضحايا المافيا الأبرياء هو لحظة تأمل لتكريم ذكرى الذين فقدوا حياتهم بسبب الجريمة المنظمة ولكنه أيضا فرصة لتجديد الجهد الجماعي لمكافحة الحزم والعنف.

وأضاف سكيفاني أن التطور التنظيمي في الحرب ضد الجريمة المنظمة فعل الكثير، ولكن يجب ألا نتخلى أبدًا عن حذرنا في مواجهة عدو قادر جدًا على التكيف مع التغيرات في الاقتصاد والمجتمع.

وشدد سكيفاني على أن الطريق الذي يجب اتباعه هو طريق معياري، ولكنه ثقافي أيضًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.