أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم، أن السويد أصبحت رسميا العضو الثاني والثلاثون في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ستولتنبرغ، على منصة إكس، إن عضوية السويد تجعل الناتو أقوى، والسويد أكثر أمانًا، والتحالف بأكمله أكثر أمانًا وأنا أتطلع إلى رفع علمها في مقر الناتو يوم الاثنين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.