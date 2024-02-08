وقعت عيادة سان دوناتو، إحدى المستشفيات التابعة لمجموعة سان دوناتو الإيطالية، عقد لمدة عامين بقيمة 81 مليون دولار، وذلك لإدارة مستشفى جامعي متخصص يضم 492 سريراً في مدينة النجف بالعراق.

وبحسب بيان، أطلقت مجموعة سان دوناتو ومجموعة GKSD، بعد البروتوكول الموقع في يناير الماضي، اتفاقية مبتكرة ورائدة، مما يخلق شراكة بين القطاعين العام والخاص مع المشغلين الدوليين لرفع الجودة وإمكانية الوصول واستدامة الرعاية للسكان العراقيين.

وجرى التوقيع بحضور وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي والسفير الإيطالي موريزيو جريجانتي ومجموعة كبيرة من نواب الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة الصحة العراقية وكمال الغريبي رئيس مجموعة GKSD للاستثمارات، نائب رئيس مجموعة سان دوناتو الصحية للمستشفيات في إيطاليا، يرافقه المدير العام لمعهد سان دوناتو سارة مارياني، التي وقعت الاتفاقية، بالإضافة إلى وفد من مجموعة سان دوناتو.

من جهته، قال الغريبي بعد التوقيع، إن الأمر يتعلق بابتكار غير عادي، في بانوراما الرعاية الصحية الإيطالية، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأضاف أن: خبرتنا في الإدارة والكفاءة الكبيرة لأطبائنا، يتم وضعها في خدمة بلد مثل العراق الذي يبذل جهودًا كبيرة في بناء القدرات والمؤسسات التي تعد الرعاية الصحية عنصرًا أساسيًا فيها.

من جهته، أكد وزير الصحة العراقي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وإيطاليا، بهدف العمل المشترك بين البلدين.

وذكر أن الشراكة مع مجموعة سان دوناتو تعزز هذا التعاون، ولأول مرة، تجلب التميز في الرعاية الصحية الإيطالية لخدمة البلاد والشعب العراقي.