سالفيني: 43 ألف صوت من الرابطة حاسم لاختيار مارسيليو رئيسًا لأبروتسو

ROMA - Roma 07/08/2023 Palazzo Chigi. Conferenza stampa al termine de Consiglio dei Ministri Nella foto: il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini (ROMA - 2023-08-07, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة ووزير النقل الإيطالي، إن الانتخابات دليل على أن العصبة يتم متابعتها من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف سالفيني: على الرغم من أننا تلقينا في عام 2019 أكثر من ذلك بكثير، فقد حصلنا على 43 ألف صوت وفاز حاكمنا ماركو مارسيليو في أبروتسو على وجه التحديد بهامش هذا الرقم: بالنسبة لي، كوني حاسمًا في هذا النصر هو علامة على القدرة على توحيد البلاد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: وجودنا في الحكومة مع الحزب الديمقراطي وحركة 5 نجوم عاقبنا كثيرًا من وجهة نظر انتخابية: لقد اخترنا الدخول إلى الحكومة حتى لا نترك البلاد في أيدي الحزب الديمقراطي وحركة 5 نجوم وعاقبنا الناخبون.

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