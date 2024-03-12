قال ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة ووزير النقل الإيطالي، إن الانتخابات دليل على أن العصبة يتم متابعتها من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف سالفيني: على الرغم من أننا تلقينا في عام 2019 أكثر من ذلك بكثير، فقد حصلنا على 43 ألف صوت وفاز حاكمنا ماركو مارسيليو في أبروتسو على وجه التحديد بهامش هذا الرقم: بالنسبة لي، كوني حاسمًا في هذا النصر هو علامة على القدرة على توحيد البلاد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: وجودنا في الحكومة مع الحزب الديمقراطي وحركة 5 نجوم عاقبنا كثيرًا من وجهة نظر انتخابية: لقد اخترنا الدخول إلى الحكومة حتى لا نترك البلاد في أيدي الحزب الديمقراطي وحركة 5 نجوم وعاقبنا الناخبون.