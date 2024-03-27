قال وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، إن الحكومة وافقت على مرسوم بشأن مكافآت بناء الطاقة الذي يلغي أي نوع من خصم الفاتورة وتحويل الائتمان لجميع الأنواع التي لا تزال تقدم لها.

وأضاف جيورجيتي خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: ألغينا بند الإعفاء من المكافأة الذي كان سيسمح بالتصحيحات، مع دفع الحد الأدنى من الغرامات، لجميع الاتصالات التي تم إجراؤها بالفعل حتى 15 أكتوبر 2024.

وأشار إلى التواصل الوقائي لجميع الحالات الجديدة، عند بدء العمل، وذلك من أجل الرصد الوقائي للظاهرة وليس فقط عند تحميل الفواتير على منصة مصلحة الضرائب.