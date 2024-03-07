قالت السفارة البريطانية في صنعاء إن ثلاثة بحارة قتلوا، أمس، في هجوم صاروخي للحوثيين على ناقلة بضائع قرب ميناء عدن جنوبي.

ووقالت الحكومة الفلبينية في بيان إن اثنين من أفراد الطاقم الفلبيني كانا من بين القتلى. ويبدو أن الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم هم أول حالات الوفاة الناجمة عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر طريق التجارة الرئيسي في البحر الأحمر، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وهاجمت ميليشيا الحوثي ناقلة البضائع السائبة التي ترفع علم بربادوس، بعد يوم من إطلاق وابل من الطائرات بدون طيار والصواريخ على سفن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر.

من جهتها، أكدت خدمة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي تراقب الهجمات البحرية، أنها تلقت تحذيرا من هجوم أدى إلى تدمير سفينة تجارية على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غرب عدن، وحثت السفن في المنطقة على توخي الحذر.