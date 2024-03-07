اختتمت أمس الزيارة المؤسسية لوزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي إلى إيطاليا، حيث عقد مع وزيرة الأشخاص ذوي الإعاقة أليساندرا لوكاتيلي عدة اجتماعات.

وقام الوفد بزيارة فندق ايتيكو، المقبرة غير الكاثوليكية في روما وTrattoria degli Amici كأمثلة على التخطيط وإدراج العمل.

وقالت لوكاتيلي: لقد كانت ثلاثة أيام مكثفة من الاجتماعات والمناقشات وقبل كل شيء تبادل الممارسات الجيدة.

وأضافت: عملنا على بعض الطاولات مع اللجنة الفنية العلمية التابعة للمرصد الوطني لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة واجتمعنا مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي حيث سنناقش معها البرمجة الجديدة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكدت الوزيرة أن الزيارة كانت فرصة لتعزيز الحوار الذي بدأ العام الماضي في المؤتمر العالمي للإعاقة في نيويورك وبعد مشاركتي في أكتوبر كضيف شرف في تونس في المؤتمر الرفيع المستوى لتنفيذ الخطة العربية الثانية للإعاقة 2023-2032.

وتابعت لوكاتيلي: سنواصل العمل معًا لتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حق الجميع في المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والمدنية والسياسية في جميع البلدان.

وكشفت أنه تم دعوة تونس رسميًا للمشاركة في الدورة الأولى لمجموعة السبع “الإدماج والإعاقة” التي ستعقد في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر في أومبريا، كضيف خاص.