كشف تحقيق أوروبي شاركت فيه سلطات مالطا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإستونيا ولاتفيا أن شركة مالية مالطية قامت بغسل ما لا يقل عن 4.5 مليون يورو من أنشطة إجرامية منذ نهاية عام 2015.

وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست)، يمكن أن يصل إجمالي الأموال التي تم غسلها إلى عشرات الملايين من اليورو، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

والعملية استهدفت شبكة إجرامية روسية أوروآسيوية وأخرى مالية مقرها مالطا، يُزعم تورطها في خدمات غسيل الأموال.

وجرى القبض على أربعة من المشتبه بهم بدعم من يوروجست ووكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول)، فيما تم التحقيق مع المشتبه بهم والشهود المحتملين في لاتفيا وألمانيا وإستونيا ومالطا.

وشارك في العملية أكثر من 460 عنصر شرطة وتم التحفظ على العديد من الحسابات المصرفية والممتلكات. وقدمت المؤسسة المالية المالطية والجماعة الإجرامية خدمات غسيل الأموال من خلال شبكة من الشركات المزيفة والأفراد الذين كانوا إداريين مسجلين، دون القيام بأي نشاط تجاري حقيقي، بحسب يوروجست.

كانت سلطات لاتفيا بدأت التحقيق في عام 2021 بعد أن لاحظت تحويلات مالية غير عادية من لاتفيا إلى الشركة المالية المالطية. وفي الوقت نفسه، بدأت السلطات الألمانية التحقيق في تدفقات الأموال المشبوهة المتعلقة بالشركة المالية نفسها.

وفي وقت لاحق، اتخذت يوروجست إجراءات فورية من خلال إنشاء مركز تنسيق لفريق التحقيق بين السلطات الألمانية واللاتفية.