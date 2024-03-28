أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أنه تقرر استخدام الأصول التي تم التحفظ عليها من روسيا لمساعدة أوكرانيا.

وقال تاياني، في تصريحات له: واصلنا دعم كييف كاتحاد الأوروبي بالذخيرة. وسوف يستمر الدعم السياسي وإعادة الإعمار.

وشدد تاياني على مواصلة إرسال المواد العسكرية، مضيفاً: لن يذهب أي جندي إيطالي للقتال في أوكرانيا. نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.