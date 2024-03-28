تاياني: لن نرسل جنود إيطاليين إلى أوكرانيا

ROMA - Antonio Tajani durante la Commemorazione di Silvio Berlusconi nell' aula del Senato (ROMA - 2023-06-20, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أنه تقرر استخدام الأصول التي تم التحفظ عليها من روسيا لمساعدة أوكرانيا.

وقال تاياني، في تصريحات له: واصلنا دعم كييف كاتحاد الأوروبي بالذخيرة. وسوف يستمر الدعم السياسي وإعادة الإعمار.

وشدد تاياني على مواصلة إرسال المواد العسكرية، مضيفاً: لن يذهب أي جندي إيطالي للقتال في أوكرانيا. نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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