أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أنه تقرر استخدام الأصول التي تم التحفظ عليها من روسيا لمساعدة أوكرانيا.
وقال تاياني، في تصريحات له: واصلنا دعم كييف كاتحاد الأوروبي بالذخيرة. وسوف يستمر الدعم السياسي وإعادة الإعمار.
وشدد تاياني على مواصلة إرسال المواد العسكرية، مضيفاً: لن يذهب أي جندي إيطالي للقتال في أوكرانيا. نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]