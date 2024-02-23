قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن بلاده تساعد أوكرانيا لأنها معقل للحرية، مضيفاً: إذا قبلنا مبدأ أن الأقوى يغزو أراضي الأضعف، فإن القانون الدولي لا قيمة له.

وأضاف تاياني، في تصريحات لبرنامج “راديو أنكيو” على راديو 1: لسنا في حالة حرب مع روسيا، بل ندافع عن حق أوكرانيا وشعبها في الاستقلال والحرية.

وتطرق تاياني إلى “الدعم السياسي” لكييف، الذي سيتعزز بموجب اتفاقية الحماية والأمن بين إيطاليا وأوكرانيا والتي سيتم توقيعها قريبًا جدًا من جانب رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأكد أنه على وشك الانتهاء من صياغتها، وهي ليس لها قيمة معاهدة ولكنها وثيقة نتحدث فيها عن مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار. وشدد تاياني قائلاً: ملتزمون بإعادة إعمار أوديسا وقد بدأنا بالكاتدرائية ولكن أيضًا بإعادة بناء جميع شبكات الطاقة. وتابع وزير الخارجية الإيطالي: سنستمر في السياق الغربي لأن الدنمارك وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وقعت على نفس الاتفاقية، مشيراً إلى أن ميلوني ستذهب لكييف قريباً.