صدر اليوم إعلان مشترك تم اعتماده خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة المغربية البلجيكية المشتركة، التي يرأسها رئيس الحكومة المغربية ورئيس الوزراء البلجيكي.

وجاء في البيان أن بلجيكا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 بمثابة “جهد جدي وذي مصداقية من جانب المملكة وأساس جيد لحل مقبول من قبل الأطراف”، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، على دعم بلجيكا الطويل الأمد للعملية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين.

وجاء في البيان أن الطرفين يتفقان على دور الأمم المتحدة الحصري في العملية السياسية مع دعم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 (2023) الذي يؤكد دور ومسؤولية الطرفين في البحث عن حل واقعي وعملي واتفاق دائم وحل سياسي قائم على التسوية، بحسب وكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتنضم بلجيكا إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 16 التي تعترف بمبادرة الحكم الذاتي، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، في حين تم الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية من جانب الولايات المتحدة وجميع الدول العربية باستثناء الجزائر.