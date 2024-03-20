بايس: أتمنى عمل جيد لتودي وأعضاء مجلس سردينيا الجدد

أعرب رئيس المجلس الإقليمي لسردينيا ميكيلي بايس عن أطيب التمنيات بالعمل الجيد لرئيسة المنطقة أليساندرا تودي والمستشارين الإقليميين الجدد مباشرة بعد إعلان الممثلين المنتخبين صباح اليوم.

وقال بايس: متأكد أن الرئيس تود والمجلس الإقليمي الجديد سيعملون بالتزام وتصميم كبيرين من أجل الخير لجزيرتنا الحبيبة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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