أعرب رئيس المجلس الإقليمي لسردينيا ميكيلي بايس عن أطيب التمنيات بالعمل الجيد لرئيسة المنطقة أليساندرا تودي والمستشارين الإقليميين الجدد مباشرة بعد إعلان الممثلين المنتخبين صباح اليوم.
وقال بايس: متأكد أن الرئيس تود والمجلس الإقليمي الجديد سيعملون بالتزام وتصميم كبيرين من أجل الخير لجزيرتنا الحبيبة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
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