أعرب رئيس المجلس الإقليمي لسردينيا ميكيلي بايس عن أطيب التمنيات بالعمل الجيد لرئيسة المنطقة أليساندرا تودي والمستشارين الإقليميين الجدد مباشرة بعد إعلان الممثلين المنتخبين صباح اليوم.

وقال بايس: متأكد أن الرئيس تود والمجلس الإقليمي الجديد سيعملون بالتزام وتصميم كبيرين من أجل الخير لجزيرتنا الحبيبة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.