التقت نائبة وزير الخارجية النرويجي ماريا فارتيريسيان مع سفير النرويج لدى إيطاليا يوهان فيبي، وكيل وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالي كلاوديو باربارو.

وقالت المسؤولة النرويجية إنه في ظل قرب بلادنا من الدائرة القطبية الشمالية، فإننا نشعر أكثر من غيرنا من الدول بمشكلة ذوبان الجليد، التي تؤثر على الكوكب بأكمله.

وأضافت: لدينا قطاع بحث ودراسة متطور تتوفر بياناته. كما لدينا تعاون وثيق مع إيطاليا، وخاصة مع البحرية.

من جهته، قال باربارو إن البيانات والأبحاث القيمة ستتيح لنا أن نفهم أكثر مدى التلوث الذي يعد السبب الرئيسي للكوارث البيئية المتكررة بشكل متزايد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

و خلال الاجتماع، جرى مناقشة مواضيع مختلفة، مع التركيز بشكل خاص على الأهداف المطلوب تحقيقها على المستوى العالمي بخصوص حماية النظم البيئية.