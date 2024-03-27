استقبل بابا الفاتيكان فرانسيس، المؤمنين الناطقين بالعربية خلال اللقاء العام الذي عقد هذا الصباح في الفاتيكان.

وقال البابا فرانسيس: مع اقتراب عيد الفصح، فلنحمل في أذهاننا وقلوبنا معاناة المرضى والفقراء والمهمشين، متذكرين أيضًا ضحايا الحروب الأبرياء، لكي يمنح المسيح السلام والعزاء للناس.

وأضاف بابا الفاتيكان: دعونا نصلي من أجل السلام. ليمنحنا الرب السلام في أوكرانيا المعذبة، التي تعاني بشدة من القصف وفي إسرائيل وفلسطين أيضًا، ليحل السلام في الأرض المقدسة. ليمنح الرب السلام للجميع، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.