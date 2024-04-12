لم تكمل بطولة العالم 2024 بعد ثلث موسمها عندما أصبح تقويم سباق سيارات الفورمولا 1 لعام 2025 رسميًا بالفعل.

وتم تأكيد مواقع المراحل الـ 24، ولا جديد إلا في مواعيد سباق الجائزة الكبرى. فيما يعود سباق الجائزة الكبرى الأسترالي ليكون بمثابة افتتاح بطولة العالم، حيث لم يحدث ذلك منذ عام 2019 (في عام 2020 تم إلغاء السباق بسبب فيروس كوفيد-19).

وسيقام سباق الجائزة الكبرى في ملبورن في الفترة من 14 إلى 16 مارس. وفي إيطاليا، سيكون هناك سباق آخر في إيمولا (الجولة السابعة، جائزة إميليا رومانيا الكبرى، 16-18 مايو) ومونزا (الجولة 16، جائزة إيطاليا الكبرى، 5-7 سبتمبر)، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، أعرب رئيس نادي السيارات الإيطالي، أنجيلو ستيكي دامياني، عن ارتياحه الكبير: “يؤكد إعلان اليوم أن Aci هي الهيئة الوحيدة في العالم التي تنظم سباقي الجائزة الكبرى لبطولة العالم على أراضيها وهو الاعتراف الصحيح بالالتزام الذي نبذله لضمان أن يتمكن المشجعون من الاستمتاع بمشهد الفورمولا 1 في مرافق مريحة بشكل متزايد وفي خطوة مع الزمن.

ويأتي تقويم بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2025 كالتالي جائزة أستراليا الكبرى (14-16 مارس)، جائزة الصين الكبرى (21-23)، جائزة اليابان الكبرى (4-6 أبريل)، جائزة البحرين الكبرى (11-13)، جائزة المملكة العربية السعودية (18-20)، جائزة الولايات المتحدة الكبرى (2-4 مايو)، جائزة إميليا رومانيا الكبرى (16-18)، موناكو جي بي (23-25)، جائزة إسبانيا الكبرى (30 مايو – 1 يونيو)، جائزة كندا الكبرى (13-15 يونيو)، جائزة النمسا الكبرى (27-29)، جائزة بريطانيا الكبرى (4-6 يوليو)، جائزة بلجيكا الكبرى (25-27)، جائزة المجر (1-3 أغسطس)، جائزة هولندا الكبرى (29-31)، جائزة إيطاليا الكبرى (5-7 سبتمبر). ، جائزة أذربيجان الكبرى (19-21)، جائزة سنغافورة الكبرى (3-5 أكتوبر)، جائزة الولايات المتحدة الأمريكية (17-19)، جائزة المكسيك الكبرى (24-26 أكتوبر)، جائزة البرازيل الكبرى (7-9 نوفمبر)، جائزة لاس فيغاس الكبرى (20- 22)، سباق الجائزة الكبرى قطر (28-30)، سباق الجائزة الكبرى أبو ظبي (5-7 ديسمبر).