اعتقلت القيادة الإقليمية في ريجيو كالابريا رجلاً يبلغ من العمر 45 عامًا من نابولي بتهمة تهريب المخدرات.

وتم فحص الرجل الذي كان متوجها إلى صقلية بالسيارة، من جانب ممولي فيلا سان جيوفاني، فيما تم اكتشاف حشيش في الجزء الأمامي من السيارة.

وكانت المادة المخدرة موجودة في أغلفة ورقية، ذات شكل وصور لعلب المشروبات وأقماع الآيس كريم من الماركات المعروفة في السوق، مخبأة في أكياس حرارية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتم ضبط 220 قطعة حشيش تزن 18 كيلو جرامًا وهاتفًا محمولًا. وتم القبض على الرجل ونقله إلى سجن “أرجيلا” في ريجيو كالابريا.