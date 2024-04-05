أعلن مكتب الهجرة في كومو، أثناء دراسة طلب الحصول على تصريح الإقامة للروسي البالغ من العمر 73 عاما، خلال تحديث موقفه القانوني، اكتشاف وجود مذكرة اعتقال دولية بحقه، صادرة عام 2014 من قبل السلطات الروسية بتهمة احتيال بـ 2 مليون و200 ألف دولار.

وألقت الشرطة القبض على الرجل بتهمة جواز السفر المزور وأبلغت عن استخدامه للحصول على تصريح إقامة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.