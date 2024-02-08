علق كمال الغريبي، رئيس مجموعة GKSD للاستثمارات، نائب رئيس مجموعة سان دوناتو الصحية للمستشفيات في إيطاليا، على توقيع عيادة سان دوناتو، عقد لمدة عامين بقيمة 81 مليون دولار، وذلك لإدارة مستشفى جامعي متخصص يضم 492 سريراً في مدينة النجف بالعراق.

وقال الغريبي إن هذا ابتكار غير عادي، مضيفاً: أود أن أقول رائد في بانوراما الرعاية الصحية الإيطالية، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأضاف الغريبي أن: خبرتنا الإدارية والكفاءة الكبيرة لأطبائنا، يتم وضعها في خدمة بلد مثل العراق الذي يبذل جهودًا كبيرة في بناء القدرات والمؤسسات التي تعد الرعاية الصحية عنصرًا أساسيًا فيها.

وأشار الغريبي إلى أن العراق يقوم بذلك من خلال تجربة المسار الأكثر حداثة وفعالية، وهو الاتفاق بين القطاعين العام والخاص على تقديم أفضل مساعدة بأقل الأسعار لدافعي الضرائب.