شاركت شرطة الولاية في إجراءات لإلقاء القبض على مشتبه به في جريمة صادرة عن مكتب المدعي العام – مديرية مكافحة المافيا بسيراكيوز ، في محكمة كاتانيا، ضد 4 أشخاص ينتمون إلى مدينة سيراكيوز مشتبه بهم، لأسباب مختلفة وجرائم الانضمام إلى المافيا وحمل الأسلحة بشكل غير قانوني.

كما أجريت خلال العملية عمليات تفتيش مستهدفة سمحت بالقبض على شخصين آخرين قريبين من التنظيم لحيازتهما أسلحة ومخدرات بشكل غير قانوني، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

والإجراءات نتيجة نشاط تحقيق معقد ومفصل، بتنسيق من مديرية مكافحة المافيا في كاتانيا وأجراه قسم التحقيقات في خدمة العمليات المركزية في كاتانيا وفرقة الطيران في سيراكيوز.