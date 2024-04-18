انطلقت اليوم النسخة الثامنة من اكتشف إيطاليا، “الساحة” الدولية الكبيرة التي تجمع في سيستري ليفانتي حتى الغد المشترين والبائعين السياحيين من جميع أنحاء العالم، وخاصة من أوروبا والشرق الأوسط والدول العربية والأمريكتين.

وبحسب مرصد ليجوريا السياحي، مثّل السوق الأمريكي ما يقرب من 10٪ من السياح الأجانب في عام 2023، مما يؤكد نفسه باعتباره السوق المرجعي الرابع في المنطقة (بعد فرنسا وألمانيا وسويسرا) مع زيادة كبيرة سواء من حيث من الوافدين (+28% في 2022 و+24% في 2019) والإقامات الليلية (+25% في 2022 و+20% في 2019).

و “اكتشف إيطاليا” هو أحد أهم الأحداث في هذا القطاع، ويشمل ورشة عمل لمدة يومين مخصصة للوافدين إلى إيطاليا، تركز على الاجتماع المستهدف بين العرض والطلب.

ويركز هذا العام بشكل خاص على العرض المرتبط بالثقافة والطعام والنبيذ والسياحة النشطة، باتباع أحدث الاتجاهات في الأسواق المرجعية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.