استقبل بابا الفاتيكان فرانسيس، المؤسس والمدير المسؤول لوكالة أنباء “إيطاليا برس” جاسباري بورسيلينو، ورئيس التحرير الرياضي جيانفرانكو ميريندا، وذلك بمناسبة الفعاليات الخاصة لدى صالة كليمنتينا في الفاتيكان بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس وفد الرابطة الرياضية الفاتيكانية “Athletica Vaticana”.

وتنشر وكالة “إيطاليا برس”، التي احتفلت مؤخرًا بذكرى تأسيسها الخامسة والثلاثين، النشرة الإخبارية الأسبوعية “الرياضة والكنيسة” لمدة عشر سنوات بالتعاون مع المجلس البابوي للثقافة الذي يديره الكاردينال جوزيه تولينتينو دي ميندونكا، كما أنها الشريك الإعلامي لـ Athletica لـ 5 سنوات وذلك برئاسة جيامباولو ماتي.