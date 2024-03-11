الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بهدنة إنسانية في غزة

Brussels - October 25, 2023 Israel calls for UN chief Antonio Guterres to resign after he denounces ’violations’ of international law in Gaza Archive photo dated March 2023 (New York - 2023-10-25, Pignatelli/EUC/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، قائلاً: ما نراه اليوم في غزة، أطفال يموتون جوعا وهذا العدد الرهيب من الوفيات ليس له مثيل في أي صراع آخر رأيته كسكرتير.

وأضاف غوتيريش: كفى! نحن ندعو إلى هدنة إنسانية. قد يكون رمضان فرصة ممتازة لوقف إطلاق النار، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنه “لا يوجد حل آخر” سوى حل الدولتين، “ولا توجد طريقة أخرى للسماح لهذين الشعبين بالعيش في سلام”.

وتابع: ما فعلته حركة حماس هو هجوم إرهابي غير مقبول على الإطلاق. إنها مصيبة، لا يمكن تصورها في عالم مثل عالمنا. وعلينا أن نكون واضحين وحازمين في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة إطلاق سراح الرهائن على الفور دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية تم شنها بطريقة كانت التكلفة التي يتحملها المدنيون باهظة.

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