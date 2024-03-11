دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، قائلاً: ما نراه اليوم في غزة، أطفال يموتون جوعا وهذا العدد الرهيب من الوفيات ليس له مثيل في أي صراع آخر رأيته كسكرتير.

وأضاف غوتيريش: كفى! نحن ندعو إلى هدنة إنسانية. قد يكون رمضان فرصة ممتازة لوقف إطلاق النار، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنه “لا يوجد حل آخر” سوى حل الدولتين، “ولا توجد طريقة أخرى للسماح لهذين الشعبين بالعيش في سلام”.

وتابع: ما فعلته حركة حماس هو هجوم إرهابي غير مقبول على الإطلاق. إنها مصيبة، لا يمكن تصورها في عالم مثل عالمنا. وعلينا أن نكون واضحين وحازمين في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة إطلاق سراح الرهائن على الفور دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية تم شنها بطريقة كانت التكلفة التي يتحملها المدنيون باهظة.