أصدرت محكمة مكافحة المنشطات في إيطاليا، الخميس، حكما بإيقاف لاعب وسط يوفنتوس ثاني الدوري المحلي لكرة القدم والدولي الفرنسي بول بوجبا لمدة أربعة أعوام، بسبب تناوله في أغسطس الماضي المنشطات.

وقال بوجا: أعتقد أن الحكم خاطئ أشعر بالحزن والصدمة والحزن لأنهم أضاعوا كل ما بنيته في مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف.

وأضاف أنه بمجرد التحرر من القيود القانونية، ستصبح القصة بأكملها واضحة، وتابع: لكنني لم أتناول أبدًا عن قصد أو غير قصد أي مكمل ينتهك قواعد مكافحة المنشطات.

وتابع بوجا: باعتباري رياضيًا محترفًا، لن أفعل أبدًا أي شيء لتحسين أدائي باستخدام مواد محظورة ولم أقم أبدًا بعدم احترام أو خداع زملائي أو جماهير الفرق التي لعبت بها أو واجهتها.

وأشار إلى أنه نتيجة للقرار الذي تم الإعلان عنه، سأستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

يذكر أنه بعد تجربته الأولى بين عامي 2012 و2016، والتي انتهت بانتقال ثلاثي إلى مانشستر يونايتد، عاد بوجبا في الواقع كوكيل حر في صيف عام 2022 ولكن منذ ذلك الحين شارك في 8 مباريات فقط.