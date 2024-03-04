مجموعه دوكاتي وبيكو باجنايا لا يزالان معًا. وقبل أيام قليلة من افتتاح موسم 2024 للدراجات النارية. صدقت المجموعة و السائق البالغ من العمر 27 عامًا من تورينو على الاتفاقية التي تربط بطل العالم مرتين من الدرجة الأولى بالفريق الرسمي أيضًا لموسمي 2025 و2026.

وتجديد العقد يعطي استمرارية لمزيج من الفوز إيطالي بالكامل، وهو مثالي يجمع بين التكنولوجيا والأداء الخاص بمحرك Desmosedici GP وموهبة وشغف وتصميم باجنايا، الذي بدأت رحلته في دوكاتي مع فريق براماك ريسينغ في عام 2019. ومع التجديد، أصبح بطل العالم مرتين ثاني متسابق ينضم إلى دوكاتي لمدة ثماني سنوات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وعبر بيكو عن سعادته لأنه قادر على مواصلة السباق مع فريق أحلامه مع ترقيته إلى الفريق الرسمي في عام 2021، عندما اقترب على الفور من اللقب، وأنهى بطولة العالم في المركز الثاني، مشيراً إلى أن ارتداء هذه الألوان شرف له.

وأضاف: إنه أمر رائع ومصدر فخر. بالتعاون مع دوكاتي وفريقي وجميع العاملين في دوكاتي كورس، تمكنا من القيام ببعض الأشياء المذهلة وفي هذه السنوات الثلاث الأخرى (بما في ذلك 2024) التي تنتظرنا معًا، سنواصل بذل قصارى جهدنا لمحاولة تحقيق أكبر عدد من النجاحات.

كما عبر عن سعادته البالغة واستعداده للسير على الطريق الصحيح خلال بضعة أيام في قطر للسباق الأول لهذا العام.