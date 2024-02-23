تشارك إيطاليا في معرض جلفود في دبي وهو أكبر معرض في قطاع الأغذية والمشروبات الذي يقام في الفترة من 19 إلى 23 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

ومعرض جلفود يعد منصة مهمة تجذب الآلاف من العارضين والزوار في مجال الصناعة من جميع أنحاء العالم كل عام، فيما يمثل الحدث فرصة لاستكشاف أحدث الاتجاهات واكتشاف الابتكارات في مجال الأغذية الزراعية وإقامة علاقات تجارية جديدة.

ويشمل معرض جلفود سلسلة من الفعاليات الجانبية مثل المؤتمرات وورش العمل ومسابقات الطهي ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

ويكتسب المعرض هذا العام أهمية خاصة حيث يواجه قطاع الأغذية الزراعية توقعات المستهلكين المتزايدة، لذا يمثل فرصة لإظهار مرونة القطاع وإبداعه، فضلاً عن الاحتفال بمساهمته في التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وتحظى إيطاليا بمكانة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في أوروبا، مع أكثر من 60 ألف شركة نشطة، ويبلغ حجم مبيعاتها 179 مليار يورو (أي ما يعادل 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي) ونصف مليون موظف، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

ويكشف معرض جلفود أن التميز الإيطالي يتجاوز الحدود الوطنية، مع الاحتفال بالمواهب الإيطالية من خلال معرض دبي، الأكثر طلبًا في العالم.

وحطم معرض جلفود جميع الأرقام القياسية هذا العام، وذلك بفضل 5500 عارض من أكثر من 127 دولة، بما في ذلك العديد من الشركات الإيطالية مثل بالوكو وسانت آنا ورقائق أميكا.

كما تمثل المبادرة منصة غير مسبوقة للشركات الإيطالية للتوسع عالميًا وتعزيز وجودها في السوق الدولية. ومن الضيوف المميزين لمعرض جلفود 2024، هناك شخصيتان بارزتان من مدينة البندقية هما ماتيو زوباس، رئيس وكالة ترويج التجارة وتدويل الشركات الإيطالية (آيس)، الذي أكد بدوره أن رواد الأعمال الإيطاليين وعلاماتهم التجارية الناجحة يؤكدون أنهم سفراء ممتازون لمنتج صنع في إيطاليا في العالم.

كما من بين الضيوف الحاضرين دانييلي بيسكارا، الرئيس التنفيذي لشركة استشارية ورئيس شركة FenImprese دبي، الذي أكد أن دبي لم تسجل مثل هذه الأرقام العالية من قبل، خاصة وأن الحدث سيجلب أكثر من 12 مليار دولار من الاتفاقيات التجارية الدولية.