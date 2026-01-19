Zoppas “Agroalimentare italiano continua a rappresentare eccellenza del nostro export”

RIMINI (ITALPRESS) – “L’agroalimentare italiano continua a rappresentare un’eccellenza del nostro export. Su 620 miliardi di esportazioni totali, il settore ha raggiunto 70 miliardi nel 2024 e cresce del 5,2% nei primi 11 mesi del 2025. Una crescita significativa rispetto ai 50 miliardi del 2021. L’Ice sostiene questo sviluppo attraverso attività di promozione e commercializzazione: organizziamo collettive all’estero, portiamo buyer internazionali in Italia, come i 500 presenti al Sigep, e offriamo supporto tramite 90 uffici nel mondo per facilitare i contatti commerciali e risolvere questioni burocratiche e certificative”. Così il presidente dell’Ice, Matteo Zoppas, in occasione della visita al Sigep World di Rimini.

“Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco, sostenuto dal Governo, ha rappresentato un forte contributo strategico. Le iniziative promozionali legate a questo riconoscimento, avviate con la cena al Fancy Food di New York, hanno elevato la percezione dei prodotti italiani sui mercati esteri. Gli imprenditori confermano che questo ha rafforzato il posizionamento dell’alto di gamma italiano, valorizzando l’intera filiera agroalimentare. Progetti innovativi come la candidatura Unesco e la pasta nello spazio ottenuti negli ultimi due anni, dimostrano l’approccio lungimirante nella promozione del Made in Italy, che ha contribuito ad aumentare quel soft power che consente ai nostri prodotti di competere con maggiore efficacia sui mercati internazionali”, conclude Zoppas.

