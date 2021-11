Zingaretti “Lockdown per non vaccinati? Decide il Governo”

Zingaretti “Lockdown per non vaccinati? Decide il Governo”

"La cosa importante in queste ore è fare di tutto per far vaccinare con la terza dose e aggredire le sacche dei non vaccinati con tutti gli appelli e la mobilitazione possibile": a dirlo all'Italpress il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. sfe/fsc/gtr