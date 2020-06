Zingaretti “Italia ha grande chance, dobbiamo esserne degni”

"Chi pensava che l'Europa andasse solo picconata sbagliava, in realta' l'Europa ha dato all'Italia un'altra grande chance, ma dobbiamo esserne degni, dobbiamo in fretta fare delle scelte, costruire progetti e realizzarli". Lo ha detto il leader del Pd, Nicola Zingaretti, alla stazione di Frosinone per il viaggio inaugurale del Frecciarossa Milano Centrale - Napoli Centrale via Frosinone/Cassino. sfe/sat/red