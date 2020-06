ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il lavoro di Ater per la riqualificazione del suo patrimonio nelle periferie romane. Nei primi tre mesi dell’anno aperti 47 cantieri e grazie a un investimento di 4,5 miliardi della Regione Lazio, saranno costruiti 700 nuovi alloggi. Il governatore Nicola Zingaretti, accompagnato dall’assessore alle politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e dal direttore di Ater, Andrea Napoletano, hanno effettuato oggi un sopralluogo ai cantieri di via Ferruccio Ulivi in zona Tor Vergata, dove sono stati completati i lavori di manutenzione di due edifici e ne verrà recuperato un terzo, da cui saranno ricavati 42 appartamenti. I lavori hanno visto, per gli edifici completati, il rifacimento delle coperture, delle facciate, dei terrazzi dei piani, degli spazi comuni esterni (camminamenti e verde), per un importo complessivo di 4,6 milioni. Per quel che riguarda l’edificio E, abbandonato da venti anni, sarà recuperato con finanziamento della Regione Lazio di 5,7 milioni di euro.

“Siamo in una situazione nella quale le istituzioni devono prima di tutto chiedere scusa e poi valorizzare che finalmente si parte – ha detto Zingaretti -. Sono stati 20 anni di promesse che non si sono mantenute, ora si parte grazie al sisma bonus e tutto deve concludersi entro dicembre 2021. Sono iniziati i lavori anche al tiburtino III, confermo che grazie al decreto rilancio in discussione alla Camera apriremo in tutte le case Ater cantieri per un investimento di circa 4,5 miliardi per il patrimonio per l’efficientamento energetico”.

(ITALPRESS).