Zingaretti “Da Fs 18 mld investimenti nel Lazio”

"Oggi e' una giornata molto importante. Stiamo continuando la battaglia contro il virus ma e' tempo di aprire una grande battaglia comune italiana per il lavoro, per le imprese, per le famiglie, per la competitivita' del nostro territorio". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, alla stazione di Frosinone per il viaggio inaugurale del Frecciarossa Milano Centrale - Napoli Centrale via Frosinone/Cassino.