ROMA (ITALPRESS) – “Conte rompe l’alleanza di centrosinistra che governo il Lazio, senza motivo: la Regione non ha mai autorizzato e non autorizzerà nessun inceneritore, lo abbiamo deciso noi da anni e non lo decide certo Giuseppe Conte. La scelta di Gualtieri per Roma riguarda la città, per far fronte ad una situazione che Roberto ha ereditato drammatica, di 10 anni di niente, ma non c’entra la Regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione del “Rapporto di fine mandato. Il Lazio è più forte”. In merito all’assenza dei due assessori cinquestelle all’evento ha chiarito: “Abbiamo finito questa mattina alle quattro, non c’è nessun segnale politico, anzi il M5S è stata la garanzia in questi ultimi due anni per governare bene”.

