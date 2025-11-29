Zimbalatti “Dal Ponte sullo Stretto stimolo a crescita università”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - "Sicuramente il ponte sullo Stretto, ma un po' tutte le opere che sono previste all'interno del corridoio Helsinki-Palermo che ci vede come parte terminale del percorso continentale e tratto iniziale del percorso insulare, non possono che accrescere il ruolo che le università possono avere, compresa la nostra, in una reciprocità di interessi. Queste opere fanno crescere l'Università e l'Università può dare il suo contributo per la crescita e l'avanzamento di questi progetti". Lo ha detto Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, a margine della due giorni "Connessioni Mediterranee. Nuovo bilancio europe, ponte e politiche per il Sud. xd6/abr/gtr